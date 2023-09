Eberbach/Schöllenbach. (MD) Mit dem anbrechenden Herbst neigt sich auch die Bade- und Freiluftsaison am Eutersee bei Schöllenbach dem Ende zu. Noch nutzten etliche Besucher die letzten Tage bei sonnigem Wetter, um sich auf den Liegeflächen rund um den Naturteich zu entspannen. Doch nur ganz wenige wagten sich in das klare, aber nur um die 16 Grad Celsius kalte Bergwasser.

"Bei hochsommerlichen Außentemperaturen von über 30 Grad war das noch anders", weiß ein "Dauergast" am Seeufer zu berichten. Da habe die Wassertemperatur bei rund 20 Grad gelegen und sowohl Menschen als auch Hunde hätten im Wasser Erfrischung gesucht.

Der Eutersee wurde 1971 als Hochwasserrückhaltebecken angelegt und ist ein beliebtes Naherholungsziel. Durch das knapp einen Hektar große Stillgewässer verläuft die Staatsgrenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen. Dies bedeutet, dass das Seegebiet sowohl zu Eberbach als auch zur Stadt Oberzent gehört.

Der See ist bis zu gut 200 Meter lang und 65 Meter breit. Er wird vom Euterbach durchflossen. Knapp einen Kilometer nach seinem Ausfluss vereinigt sich dieser mit dem kleineren rechten Schöllenbach zur Itter, die dann in Eberbach in den Neckar mündet.