Mittwoch, 17. September 2025

Plus Eberbach

Künstlerduo bringt "Alles Hof(f)mann" nach Eberbachs Musikschule

Musik und Texte zu E.T.A. Hoffmann und Hugo von Hofmannsthal: Am Freitag lädt die Formation "fuer/wahr" zu einem besonderen Abend voller Kultur und Überraschungen.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 59 Sekunden
Autenrieth (links) und König. Foto: privat

Eberbach. (zg) Unter dem Motto "Alles Hof(f)mann – oder wie jetzt?" tritt die Formation fuer/wahr am Freitag in Eberbach auf. Auf dem Programm stehen Musik und Texte über und von E.T.A. Hoffmann und Hugo von Hoffmannsthal.

Nach ihrer Veranstaltung zum Thema Nietzsche im Januar und "weiß-schwarz" im Februar werden Ronald J. Autenrieth (Piano) und Jochen König (Sprechen und Singen) nach

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
