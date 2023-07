Eberbach. (by/rl) Kurz nach 14 Uhr kam es am heutigen Mittwoch erneut zu einem Stromausfall. Ersten Informationen zufolge ist ein Großteil des Stadtgebietes betroffen, darunter Schulen und das Rathaus. Näheres ist noch nicht bekannt.

Update: Mittwoch, 19. Juli 2023, 14.20 Uhr

Mehrstündiger Stromausfall in Teilen der Stadt

Eberbach. (by) Gegen 4.30 Uhr kam es am heutigen Montagmorgen in Teilen der Stadt zu einem mehrstündigen Stromausfall.

Betroffen waren laut Auskunft der Stadtwerke Eberbach Nord und Neckarwimmersbach. Mitarbeiter der Stadtwerke waren seit kurz nach Eingang der Meldung um 4.30 Uhr im Einsatz, um die Haushalte wieder mit Strom zu versorgen.

Gegen 13 Uhr war die Versorgung wiederhergestellt. Der Grund für den Ausfall ist noch nicht bekannt: Die Ursachenforschung laufe allerdings noch.

Update: Montag, 17. Juli 2023, 13.50 Uhr