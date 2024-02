Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Zwei Städtepartnerschaften pflegt Eberbach: Seit 1961 besteht bereits die deutsch-französische Liaison mit Thonon-les-Bains am Genfer See, seit dem Sommer 1976 gibt es die Connection mit der Klosterstadt Ephrata in Pennsylvanien, den USA. Beide Verbindungen sind auf amtlich städtischer Ebene gegründet worden. In der Bürgerschaft der jeweiligen