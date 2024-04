Von Moritz Bayer

Eberbach. Laute Rufe und Kommandos, Anfeuern und gegenseitiges Pushen: Das Training beim Eberbacher SC versprüht dieser Tage eine besondere Energie. Das ist nachvollziehbar, denn am Wochenende steht auch kein gewöhnliches Spiel an. Ein Sieg im Finale des Heidelberger Kreispokals wäre der bislang größte Erfolg des jungen Vereins, der 2019 aus den Vorgängern VfB und SV Eberbach hervorgegangen ist. Und so soll am Samstag ab 12 Uhr Geschichte geschrieben werden.

Schon zur Mittagsstunde treffen sich die Stauferstädter Kicker nämlich mit Trainer- und Betreuerteam zum Essen im Sportheim in der Au. Spielbeginn ist um 17 Uhr beim SV Moosbrunn, aber die Nähe zur Nachbargemeinde Schönbrunn lässt Gestaltungsspielraum im Vorfeld. Das "Wir-Gefühl" soll im finalen Match des Kreispokals zum Tragen kommen und den Cup nach Eberbach bringen.

"Am liebsten hätte ich jede Woche so ein Pokalfinale, wenn ich das Training so erlebe", sagt ESC-Trainer Daniel Merz augenzwinkernd. Denn sowohl Intensität als auch Einsatz und Konzentration sind extrem hoch. "Man merkt, dass sich jeder zeigen will und die Gedanken darum kreisen." Das war in den jüngsten Ligaspielen nicht immer der Fall, ist aber, gerade im Amateurbereich, auch kaum zu vermeiden.

Schnelle Pässe und laute Kommandos sieht und hört man bei den Abschlusstrainings des Eberbacher SC. Jeder Spieler hängt sich für den großen Erfolg rein, das freut auch das Trainerduo Steffen Kittel (links) und Daniel Merz (rechts). Als geschlossen starke Einheit will der ESC den größten Erfolg der Vereinsgeschichte am Samstagabend perfekt machen. Foto: Moritz Bayer

Abgesehen vom früheren Treffpunkt behält das Trainerteam Merz/Steffen Kittel aber die bewährten Abläufe vorm Spiel wie im Training bei: Aufwärmen, Passübungen, Stabilitätseinheit, Spielformen auf kleinem Feld: alles nichts Neues. Und dennoch fühlen sich die letzten Einheiten vorm Saisonhighlight anders an. Fehler werden klaglos ausgebügelt, alle paar Momente feuern sich die Spieler im Kleinfeld-Duell gegenseitig an. Jeder brennt auf seinen möglichen Einsatz.

Denn eins scheint klar: Vom nominellen Klassenunterschied will sich der ESC nicht täuschen lassen: "Tairnbach hat einen richtig guten Angriff und wird alles reinwerfen. Im Pokal ist die Ligazugehörigkeit zweitrangig", lautet das Credo. Unterschätzt werden soll der A-Klassen-Klub keinesfalls, das könnte schnell nach hinten losgehen.

Und die gewünschte Richtung zeigt nach vorne. Einige Erkundungen wurden über den Widersacher eingeholt, die Vorbereitung an kleinen Stellschrauben spezifiziert. Interessanter Nebenaspekt: Die Trainer kennen sich gut, Daniel Merz absolvierte seine B-Lizenz zusammen mit Tairnbachs Übungsleiter Daniel Bender.

Foto: Moritz Bayer

So steht der Vorname des siegreichen Trainers zwar bereits fest, aber von einer Favoritenrolle will keiner der beiden etwas wissen. Auswärtserprobt sind beide Mannschaften: Tairnbach traf in einer Mischung aus Glück und Pech bislang auf keinen Kreisligisten, hatte aber nur Auswärtspartien auf dem Weg ins Finale zu bewältigen. Auch die Eberbacher traten bis zum Halbfinale nur auf fremden Plätzen an, ehe sie Rauenberg zu Hause im Halbfinale besiegten.

Für Merz stehen Teamgeist und Leidenschaft jetzt im Vordergrund, dort sieht er auch die ESC-Stärken: "Wir rechnen schon mit einigen Hundert Zuschauern, das würde uns noch mal richtig zusätzlich motivieren." Die Kulisse in Moosbrunn fest in Eberbacher Hand? Da wird auch Tairnbach ein Wörtchen mitreden wollen. Wenngleich weiter vom Spielort entfernt, hat die SG schon einen kompletten Reisebus angemietet, um Fans, die nicht selbst fahren können, die Möglichkeit zum Anfeuern zu bieten.

All das klingt nach fabelhaften Zutaten für ein großes Fußballfest. Ob das Endergebnis schmecken wird, können wie so oft dann letztlich nur die Spieler-Köche auf dem Rasen zeigen. An Motivation wird es nicht mangeln.