Eberbach. (H.T.) Mit dem Beginn der warmen Monate startete auch die Wachsaison der Eberbacher DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft). Die ehrenamtlichen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer übernehmen von Ende Mai bis Mitte September wieder den Wachdienst an den Wochenenden in der hiesigen DLRG-Rettungswache, um für Sicherheit im und am Wasser zu sorgen.

Die Einsatzkräfte