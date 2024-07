Eberbach. (stve) Energie einsparen und etwas für den Klimaschutz tun, gleichzeitig Energiekosten senken und Anreize für sinnvolle Investitionen schaffen – diese Ziele verfolgt die Stadt Eberbach mit dem Quartierskonzept, das die MVV Regioplan GmbH aus Mannheim derzeit für die Quartiere Nord-West und Kernstadt erstellt.

Im Rahmen des Konzepts sollen in den untersuchten Quartieren die konkreten Potenziale zur Nutzung erneuerbarer Energien, der Energieeinsparung und Effizienzsteigerung ermittelt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und weiteren Akteuren vor Ort werden entsprechende Treibhausgas- und Energieeinsparmaßnahmen erarbeitet, die sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Bereich umgesetzt werden können.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Prüfung der Machbarkeit eines Wärmenetzes. Hierzu fand am 15. Mai bereits eine erste Infoveranstaltung statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde allgemein über Wärmenetze und die ersten Überlegungen zu einem Wärmenetz in Eberbach informiert. Über eine Umfrage wurde in der Zwischenzeit auch ein erstes Interesse an einem Wärmenetzanschluss von den Anwohnenden abgefragt. Die Ergebnisse werden im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt.

Die Stadt Eberbach lädt nun alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Beteiligungswerkstatt ein, die am Dienstag, 16. Juli, um 18 Uhr in der Stadthalle Eberbach am Leopoldsplatz stattfindet.

Die Veranstalter möchten zunächst über die Inhalte und Vorgehensweise im Projekt informieren und den momentanen Stand des energetischen Quartierskonzepts vorstellen. Bei der anschließenden Beteiligungswerkstatt können die Teilnehmenden an verschiedenen Thementischen ihre Ideen und Maßnahmenvorschläge einbringen, von der nachhaltigen Wärmeversorgung, der Gebäudesanierung, bis zu Maßnahmen der Klimaanpassung. Das Ende der Veranstaltung ist für circa 20.30 Uhr vorgesehen.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis zum 14. Juli über den QR-Code, bei Anton Fleischmann unter Telefon 06271/87209 oder per E-Mail an klimaschutz@eberbach.de gebeten.