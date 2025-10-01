Mittwoch, 01. Oktober 2025

zurück
Plus Eberbach

Bürger dürfen beim Windpark auf dem Hebert nicht mehr mitreden

Die Bedingungen und Betreiber sind noch offen. Der Gemeinderat ist in seiner Entscheidung wieder frei.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 14 Sekunden
Ein Windrad mehr als hier abgebildet in der vorherigen Planung mit der BayWa r.e. Sechs Anlagen sollen auf dem städtischen Gelände nach dem geplanten neuen Pachtvertrag gebaut werden können. Der Blick kommt vom Breitensteingebiet. Repro: rho

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Am Hebert treffen sich alte Bekannte wieder. Die Stadt Eberbach und die MVV, die Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsbetriebe. Die MVV lieferten den Eberbacher Stadtwerken ab 1985 das damals angepriesene saubere Erdgas ins heimische Netz, ehe rund ein Jahrzehnt später die Europäische Union einen neuen Lieferanten vorgeschrieben hat. Die MVV

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.