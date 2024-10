Von Alissa de Robillard

Eberbach. Auch am Tag nach dem Brand in der Friedrichstraße liegt über der Altstadt noch ein leichter Geruch von verbranntem Holz. Durch den Dachstuhl, der am Mittwochmorgen in Flammen aufging, ist inzwischen der Himmel zu sehen.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, bleibt weiterhin unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, dabei