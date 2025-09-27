Samstag, 27. September 2025

Plus Eberbach

Bis zu sechs Windräder sind am Hebert geplant

In die Windkraft im Gewann kommt Bewegung. Die Stadt nimmt Kontakt auf.

27.09.2025 UPDATE: 27.09.2025 04:00 Uhr 53 Sekunden
Ein bearbeitetes Bild vom Stadt- und Staatswald: So sieht man die bis zu sieben Windräder vom Breitenstein aus. Repro: rho

Eberbach. (zg) Damit das Verfahren zur Windkraftnutzung auf dem Hebert nach der Aufhebungsvereinbarung mit der BayWa r.e. schnellstmöglich weiterverfolgt werden kann, hat die Stadtverwaltung zu zwei Bietern aus dem Interessensbekundungsverfahren Kontakt aufgenommen, teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Von beiden Interessenten sei ein Angebot abgegeben worden. Der Gemeinderat hat nach

