Eberbach. (by) Bereits am ersten Tag hat der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle in der Beckstraße phasenweise für ein Verkehrschaos gesorgt. Wer am frühen Mittwochnachmittag – so gegen 14 Uhr, 14.30 Uhr – mit dem Auto beim Kreisel unterwegs war, wurde auf eine große Geduldsprobe gestellt. Bereits beim Rewe-Markt in der Güterbahnhofstraße begann die Schlange der Fahrzeuge, welche über den Neuen Markt und die Neckarbrücke Richtung Rockenau oder Pleutersbach unterwegs waren.

Bei der Ampel gleich nach der Brücke schafften es gerade einmal drei Autos durch die Grün-Phase, die nächsten drei bei gelb, ehe die letzten ein oder manchmal auch zwei Fahrzeuge trotz "Rot" noch durchfuhren. Weil die Autos von der Bundesstraße ja auch in den Kreisel einfahren mussten, staute sich auch hier der Verkehr bis zurück.

Wer in den nächsten paar Wochen in diesem Bereich zu den Stoßzeiten mit dem Auto unterwegs ist, sollte schon einmal genügend Zeit einplanen.

Im ersten Bauabschnitt wurden bereits neun Haltestellen barrierefrei ausgebaut. Im derzeitigen zweiten Bauabschnitt sind es insgesamt acht Haltestellen. Aktuell läuft zudem die Planung für die Haltestellen in Brombach-Unterdorf und "Wolfsschlucht" in Unterdielbach. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet einschließlich aller Ortsteile 60 Haltestellen. Davon werden voraussichtlich insgesamt 45 sukzessive in den kommenden Jahren ausgebaut, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.