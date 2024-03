Eberbach. (alr) "Es ist unfassbar. Das ist eine Party im Mund!", ruft der eine Foodtruckbesitzer dem anderen zu. Seit Freitag 17 Uhr stehen 13 Foodtrucks mit Essen aus aller Welt auf dem Neuen Markt. Schon vor dem offiziellen Startschuss der Food-Days werden die Leute von den Gerüchen der internationalen Köstlichkeiten angezogen und mit Livemusik zum verweilen eingeladen.

Vor allem die amerikanische Küche ist auf dem Neuen Markt viel vertreten: Loaded fries (beladene Pommes), Corndogs (Würstchen im Teigmantel), Philly Cheesesteak-Sandwiches, "Mac and Cheese" und natürlich Burger sowie Hotdogs (an gleich drei verschiedenen Ständen) werden den Besucherinnen und Besuchern geboten. Am Burrito-Stand gibt es einen kulinarischen Ausflug nach Mexiko und nach Thailand gehts beim Foodtruck mit Thai Streetfood.

Das Angebot ist sehr fleischlastig, doch wer sucht, findet auch vegetarische Optionen. Auch die europäische Vielfalt fehlt nicht. Portugiesische, griechische und und rumänische Spezialitäten schmeicheln den Gaumen der Besucherinnen und Besucher – mit Gyros, Tapas und Pastrami gibt es reichlich Auswahl. Wer es lieber süß mag, kann sich am Wagen mit den Crêpes austoben oder bei den Donut Bällchen zugreifen.

Bei Musik, die aus einem alten amerikanischen Schulbus kommt, können sich die Besucherinnen und Besucher des Super-Wochenendes zwischen Ostermarkt, "Eberbach näht", verkaufsoffenem Sonntag und Handwerker Informationstag auf dem Neuen Markt wieder stärken. Die Klappen der Foodtrucks sind heute von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.