Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Bereits seit dem Frühjahr dieses Jahres führten das Kriminalkommissariat Mosbach der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln gegen mehrere Personen im Großraum Buchen. Im Zuge der mehrmonatigen, umfangreichen Maßnahmen geriet eine mutmaßlich arbeitsteilig agierende Tätergruppierung in den Fokus der Ermittler. Darüber informierte die Staatsanwaltschaft Mosbach in einer Pressemitteilung.

Bei Einsätzen am Sonntag wurden neun Tatverdächtige im Alter zwischen 23 und 43 Jahren vorläufig festgenommen und neun Objekte im Raum Walldürn, Buchen und Adelsheim-Roigheim durchsucht. Bei den Beschuldigten handelt es sich um eine Frau und acht Männer verschiedener Staatsangehörigkeiten, darunter deutsch, mazedonisch und serbisch.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden, darunter rund 1,5 Kilogramm Kokain, mehrere hundert Gramm Amphetamin, mehr als 2 Kilogramm Marihuana und Haschisch, zehn Ecstasy-Tabletten, Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich, mutmaßlich Dealergeld, eine scharfe Schusswaffe samt Munition, eine Schreckschusspistole sowie eine sogenannte Exerzier-Panzerfaustgranate.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll ein 40-jähriger Mazedonier im Verdacht stehen, zusammen mit einem 30-jährigen Landsmann seit längerer Zeit Betäubungsmittel zu beschaffen und diese gewerbsmäßig mit Hilfe mehrerer arbeitsteilig vorgehender Personen im Neckar-Odenwald-Kreis zu vertreiben.

Ein 24-jähriger Deutscher steht im Verdacht, als Lieferant größerer Mengen Kokain und anderer Drogen agiert zu haben.

Sechs der festgenommenen Tatverdächtigen – Männer im Alter zwischen 23 und 43 Jahren – wurden noch am Abend in verschiedene Gewahrsamseinrichtungen gebracht. Vier von ihnen wurden am Montagvormittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die vier Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die beiden anderen Männer wurden, genau wie die drei weiteren Tatverdächtigen – zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 30 und 32 Jahren – am Tag zuvor in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mosbach wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen alle Beschuldigten dauern an.