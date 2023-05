Von Alissa de Robillard

Eberbach. In der Stadthalle wurde am Samstagabend unter anderem über die Klimagerechtigkeit diskutiert. Im Rahmen der Klimamesse fand eine Podiumsdiskussion statt. Geladen waren Fridays for Future Aktivist Judah Alze, die Bundestagsabgeordneten Dr. Franziska Brantner (Grüne) und Moritz Oppelt (CDU), Hermino Katzenstein (Grüne) und Jan-Peter Röderer