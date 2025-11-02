Eberbacher veröffentlicht Science-Fiction-Roman nach Herzinfarkt
Eine atemberaubende Jagd durch die Zeit. Torsten Kobylka wirft eine Menge philosophischer und gesellschaftspolitischer Fragen auf.
Autor der Nibiru-Romane
Von Carmen Oesterreich
Eberbach. "Was wäre, wenn unsere Geschichte ganz anders verlaufen ist, als wir glauben? Wenn uralte Götter keine Mythen, sondern Reisende aus den Sternen waren?" Mit diesen Fragen lockt Torsten Kobylka, genannt Koby, Literaturinteressierte in die außerirdisch geheimnisvolle Geschichte seines ersten Science-Fiction-Romans "Die Saat von Nibiru: Die