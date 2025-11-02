EILMELDUNG 20:56 Uhr

Bergwacht: Insgesamt fünf Tote in Südtirol

Bei dem Lawinenunglück in Südtirol sind nach Angaben der italienischen Bergwacht fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Ein Sprecher der zuständigen Bergwacht in Sulden sagte der Deutschen Presse-Agentur am Abend, auch die beiden noch Vermissten hätten das Unglück mit Sicherheit nicht überlebt. Drei Opfer - zwei Männer und eine Frau - wurden bereits tot geborgen.