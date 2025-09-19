Der nächste Mosbacher Sommer hat mit "The BossHoss" schon einen Top-Act
Die Rhein-Neckar-Zeitung präsentiert: Beim Mosbacher Sommer 2026 machen "The BossHoss" den Headliner der Open-Air-Konzerte.
Von Heiko Schattauer
Mosbach. Hut ab – oder passender: Hut auf: Der Mosbacher Sommer 2025 ist gerade abgefeiert, da hat man den ersten Top-Act für die kommende Saison schon fix verpflichtet. "The BossHoss" sind der Headliner bei den Open-Air-Konzerten im Großen Elzpark, am 23. Juli 2026 sollen die Country-Rocker in Mosbach ein musikalisches Feuerwerk abbrennen. "Die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+