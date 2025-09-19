Freitag, 19. September 2025

Plus Die Cowboys kommen

Der nächste Mosbacher Sommer hat mit "The BossHoss" schon einen Top-Act

Die Rhein-Neckar-Zeitung präsentiert: Beim Mosbacher Sommer 2026 machen "The BossHoss" den Headliner der Open-Air-Konzerte.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 13:00 Uhr 3 Minuten, 20 Sekunden
Unmittelbar nach Abschluss des Mosbacher Sommers 2025 steht bereits ein Open-Air-Top-Act für die kommende Saison: Ein County-Rock-Feuerwerk versprechen „The BossHoss“ bei ihrem Gastspiel im Großen Elzpark Mosbach (23. Juli). Foto: dpa

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Hut ab – oder passender: Hut auf: Der Mosbacher Sommer 2025 ist gerade abgefeiert, da hat man den ersten Top-Act für die kommende Saison schon fix verpflichtet. "The BossHoss" sind der Headliner bei den Open-Air-Konzerten im Großen Elzpark, am 23. Juli 2026 sollen die Country-Rocker in Mosbach ein musikalisches Feuerwerk abbrennen. "Die




Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
