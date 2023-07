Neckartal. (stm/RNZ) Die Bahnstrecke im Neckartal wird zwischen dem 26. Juli, 21 Uhr, und 1. November im Abschnitt Neckargemünd-Eberbach gesperrt. Grund ist die Erneuerung einer Bahnbrücke bei Hirschhorn. Die Arbeiten beginnen mit den Sommerferien und sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein; sie erfordern eine komplette Sperrung für den Zugverkehr. Betroffen sein werden die S-Bahnlinien S1 und S2 sowie der Regionalexpress Heilbronn-Mannheim. Ein Busersatzverkehr wird eingerichtet.

Die S-Bahnen fahren zwischen Osterburken und Eberbach sowie zwischen Neckargemünd und Mannheim/Kaiserslautern mit wenigen Ausnahmen nach dem üblichen Fahrplan. Im Abschnitt Eberbach-Neckargemünd verkehren Ersatzbusse. Durch die längere Fahrzeit der Busse und wegen gleichzeitiger Straßenbauarbeiten auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckarhausen und Hirschhorn verlängert sich die Gesamtreisezeit auf der Strecke vom 26. Juli bis 2. September um bis zu einer Stunde, ab dem 3. September bis 31. Oktober nach Abschluss der Straßenbauarbeiten um eine halbe Stunde.

Der Regionalexpress wird in dieser Zeit über Sinsheim umgeleitet. Alternativ kann für die Fahrt zwischen Mosbach und Heidelberg auch der Regionalbus 899 von Neckarelz bis Aglasterhausen und von dort die S51 genutzt werden.

Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Ersatzbussen nicht möglich. An Sonn- und Feiertagen werden jedoch in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr vier zusätzliche Fahrtenpaare eines Fahrradbusses zwischen Neckargemünd und Eberbach angeboten.

Reisenden wird empfohlen, sich rechtzeitig vor Fahrtbeginn über die Online-Medien zu informieren.