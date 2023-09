Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/lra) Der Testlauf war zwar angekündigt, dennoch fuhr zahlreichen Kreisbewohnern der Schreck in die Glieder, als am Donnerstagvormittag plötzlich die Sirenen zu heulen begannen und alle Mobiltelefone gleichzeitig einen lauten Warnton von sich gaben. Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr zieht nach den ersten Auswertungen ein positives Fazit über den Verlauf des bundesweiten Warntags im Neckar-Odenwald-Kreis:

"Die Warnungen über die Apps ,Nina’ und ,Katwarn’ sowie das System ,Cell Broadcast’ haben nach den Rückmeldungen nahezu flächendeckend funktioniert. Auch die über die Integrierte Leitstelle in Mosbach ausgelösten Sirenenwarnungen haben mit wenigen Ausnahmen funktioniert. So hat in vier Gemeinden jeweils eine Sirene nicht ausgelöst. Dies wird nun im Nachgang behoben. Es ist gut, zu wissen, dass wir fast im ganzen Landkreis eine funktionierende Sireneninfrastruktur haben. Und der inzwischen etablierte Warntag wurde ja ins Leben gerufen, um mögliche Lücken im System zu erkennen und die Warnmittel für den Ernstfall zu optimieren."

Der Kreisbrandmeister empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern, die es noch nicht getan haben, dringend, die kostenlose Warn-App Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) auf ihren Handys zu installieren.

Update: Donnerstag, 14. September 2023, 18.00 Uhr

Handys schrillten und Sirenen heulten

Stuttgart. (dpa) Auf zahlreichen Wegen hat der Probealarm des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auch die Menschen im Südwesten erreicht. Etwa um 11 Uhr schrillten Handys und mancherorts heulten Sirenen, etwa um 11.45 Uhr kam die Entwarnung.

"Übung macht den Meister", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU)am Donnerstagnachmittag. Nach ersten Erkenntnissen sei der Warntag erfolgreich verlaufen. "Unsere Warninfrastruktur hat den Stresstest bestanden."

"Soweit wir es wahrgenommen haben, haben die Warnungen funktioniert", sagte Christopher Heck, Sprecher des Gemeindetags. Zahlreiche Kommunen hätten sich entschieden, mitzumachen. "Jetzt sind wir gespannt auf die abschließende Bewertung der Katastrophenschutzbehörden." Heck betonte, dass der bundesweite Warntag nicht die einzige Gelegenheit sei, bei der ein Ernstfall geprobt werde. Trainingseinsätze und Übungen gebe es regelmäßig unter Federführung der einzelnen Kommunen. Das Innenministerium äußerte sich bis Donnerstagmittag noch nicht.

Der Alarm erreichte Menschen über Warn-Apps wie Nina und Katwarn, ebenso Radio- und Fernsehsender. Über Cell Broadcast kam die Warnung direkt auf dafür vorbereitete Handys. Das System sei beim Warntag erstmals in Baden-Württemberg einem Lasttest unterzogen worden, teilte Vodafone Deutschland am Donnerstagnachmittag mit. "Um 10.59 Uhr - eine Minute früher als angekündigt - sendeten alle im Vodafone-Netz aktiven Mobilfunkstationen die Probewarnung des BBK an die empfangsbereiten Endgeräte verlässlich aus", heißt es in der Mitteilung. Rund 3200 Vodafone-Mobilfunkstationen waren es demnach in Baden-Württemberg.

Erstmals sei der Warnkanal "919" getestet worden. Darüber seien auch ältere Handys mit einer einfachen Textnachricht ohne Ton erreicht worden, teilte Vodafone mit.

Sirenen waren am Warntag etwa in Karlsruhe und Ulm zu hören. Andere Städte wie Stuttgart und Göppingen hatten schon vor dem Warntag erklärt, die Anlagen nicht zu nutzen.

Ziel des Probealarms am Warntag ist es, einmal im Jahr die technische Infrastruktur zu testen und die Menschen für einen Ernstfall zu sensibilisieren. Rückmeldungen zum Warntag können auf einer Website des BBK gegeben werden. Innenminister Strobl hatte vorab dazu aufgefordert, dieses Angebot zu nutzen.

Update: Donnerstag, 14. September 2023, 14.21 Uhr

Im Rhein-Neckar-Odenwald heulen um 11 Uhr die Sirenen

Rhein-Neckar-Odenwald. (lra/RNZ) Bund und Länder, Kreise, Städte und Gemeinden testen am heutigen Donnerstag im Rahmen des bundesweiten Warntages wieder ihre Warnmittel. Auch der Neckar-Odenwald-Kreis und der Rhein-Neckar-Kreis werden mit ihren Kommunen wieder daran teilnehmen. Der Warntag dient dazu, Abläufe und Schnittstellen zu erproben sowie im Nachgang zu verbessern.

Um 11 Uhr löst die nationale Warnzentrale in Bonn zentral eine Probewarnung aus. Dabei werden unterschiedliche Warnmittel wie beispielsweise Radio, Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln oder Warn-Apps (Nina, Katwarn) ausgelöst. Zusätzlich wird die Probewarnmeldung auch über das System "Cell Broadcast" verschickt, das alle dafür eingerichteten und empfangsbereiten Handys gezielt mit einer Warnmeldung erreicht. Gegen 11.45 Uhr wird dann wieder entwarnt. Über "Cell Broadcast" wird keine Entwarnung erfolgen.

Der Neckar-Odenwald-Kreis wird die lokalen Warnmittel dezentral auslösen und gemeinsam mit seinen Kommunen die Möglichkeit des Warntages nutzen, um beispielsweise Sirenen zu testen. Hierzu ist vorgesehen, die Sirenen der Städte und Gemeinden mit dem einminütigen Heulton (Warnung) sowie dem einminütigen Dauerton (Entwarnung) zu proben.

Das Landratsamt empfiehlt allen Bürgern im Hinblick auf den Warntag, vor allem aber auf mögliche Ereignisse, die kostenlose Warn-App Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) auf ihren Handys zu installieren.

"Beim letzten Warntag konnten wir ein positives Fazit ziehen: Insbesondere die über die Integrierte Leitstelle Neckar-Odenwald ausgelösten Sirenenwarnungen haben funktioniert", reflektiert Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr und ergänzt: "Ziel dieses Warntages ist es, die Sirenen nicht nur aktuell auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen, sondern die Bevölkerung auch gleichzeitig mit dem Warnsignal vertraut zu machen." Denn je vertrauter die Bevölkerung mit dem Thema Warnung und Risiken ist, desto effektiver kann in einer Gefahrensituation gehandelt werden.

Im Rhein-Neckar-Kreis verfügen 31 Kommunen über Sirenen zur Warnung der Bevölkerung. Hier gilt am Donnerstag: Ein auf- und abschwellender Ton (eine Minute) bedeutet: Es besteht eine Gefahr. Informieren Sie sich. Ein Dauerton (eine Minute) bedeutet: Die Gefahr besteht nicht mehr.

Auch die Warn-App NINA wird um 11 Uhr eine Probewarnung versendet. Gegen 11.45 Uhr erfolgt die Entwarnung über dieselben Kanäle.

Was soll der Warntag bezwecken? Ins Bewusstsein der Menschen soll stärker gerückt werden, wie im Falle von Katastrophen oder ähnlichem - beispielsweise große Brände, Bombenentschärfungen oder Trinkwasserverunreinigungen - die Bevölkerung gewarnt wird und wie die Leute dann in solchen Gefahrensituationen richtig handeln.

Info: www.bbk.bund.de.