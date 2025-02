Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Frust und Freude fangen beide mit dem gleichen Buchstaben an und liegen an einem Wahlabend wie dem am Sonntag nah beieinander. Da ist einerseits Freude über die Aufholjagd, die starke Wahlbeteiligung und die Zuwächse beim eigenen Ergebnis, andererseits aber auch Frust, wenn es nicht so klappt, wie man es sich vorher ausgerechnet