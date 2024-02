Binau. (zg) "Mit Herz und viel Engagement für die Heimatregion" möchte Dominik Kircher laut eigener Aussage für die Wahl zum Binauer Bürgermeister antreten. "Verlässlich und auf Augenhöhe mit den Bürgern möchte ich Binau in den nächsten Jahren aktiv gestalten und weiterentwickeln", sagte Kircher nach Abgabe seiner Bewerbung.

Der 25-Jährige ist seit Februar 2023 Geschäftsführer der Leader-Aktionsgruppe Neckartal-Odenwald aktiv. Aufgewachsen ist Kircher in Neunkirchen, derzeit lebt er mit seiner Partnerin in Aglasterhausen. Kircher ist studierter Verwaltungswissenschaftler.

Seinen Masterabschluss in Public Administration machte er im vergangenen Jahr an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Während seines Studiums absolvierte er unter anderem Praktika in den Landratsämtern des Neckar-Odenwald- sowie des Rhein-Neckar-Kreises. Darüber hinaus arbeitete er als studentischer Mitarbeiter im Bundestagsbüro der Abgeordneten Nina Warken.

Auch in der Kommunalpolitik konnte der Kandidat bereits vielfältige Erfahrungen sammeln. Seit zehn Jahren ist er kommunalpolitisch engagiert. Er ist in der Jungen Union sowie in der CDU aktiv.

Die Jugendarbeit liegt ihm sehr am Herzen. Seit über 13 Jahren ist Kircher für die Ministranten- und Jugendarbeit in der katholischen Kirchengemeinde Neunkirchen und der Seelsorgeeinheit Aglasterhausen-Neunkirchen mitverantwortlich. Als Pfarrgemeinde- und Dekanatsrat übernimmt er zudem kirchenpolitische Verantwortung für seine Heimat.

Als Kind der Region möchte Dominik Kircher zusammen mit den Bürgern die Zukunft der Gemeinde Binau gestalten und nicht nur verwalten. "Ich bin bereit, die vor uns liegenden Herausforderungen mit Ihnen zusammen zu meistern. Ich bin jung, verwaltungserfahren und kommunalpolitisch engagiert sowie regional, im Land und im Bund sehr gut vernetzt, aufgeschlossen und durchsetzungsstark", so der 25-Jährige.

Dass man sich in Binau kennt, empfindet Kircher als unschätzbaren Vorteil, um die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft Binaus zu treffen. Auf die Gemeinden kämen in den kommenden Jahren viele Aufgaben zu. Hierfür sieht sich der Bewerber gut gewappnet.

"Es gilt, Binau für junge Familien attraktiv zu halten und den Kindergarten sowie die Schule mit Ganztagesbetreuung zu erhalten. Eine Baustelle wird in den nächsten Jahren die Wasserversorgung darstellen, wofür die passende Lösung zu finden ist", formuliert Kircher erste Ziele.

Er will eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, der Feuerwehr, den örtlichen Vereinen und den Kirchengemeinden sowie den Nachbargemeinden pflegen. "Es gibt viel zu tun und ich will es mit den Menschen vor Ort gemeinsam anpacken", so Kircher.