Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Bürgermeisterwahl Obrigheim

Wahl bestätigt - Throsten Sienholz ab 1. November im Amt

Es gibt einen positiven Wahlprüfbescheid des Landratsamts. Der neue Rathauschef ist erleichtert.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 54 Sekunden

Obrigheim. (ses) Jetzt steht es endgültig fest: Thorsten Sienholz ist neuer Bürgermeister von Obrigheim. Die Amtszeit des 35-Jährigen beginnt bereits an diesem Samstag, 1. November. Die offizielle Verpflichtung als Rathauschef soll aber erst im neuen Jahr erfolgen.

Mit einem durchaus beeindruckenden Ergebnis von 80 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der Wahl Ende September war der Sieg

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
