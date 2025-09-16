Obrigheim. (ses) Flavius Gieszer, Adriane Qurkolli und Thorsten Sienholz wollen Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin von Obrigheim werden. An diesem Donnerstag können die Bürger bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung in der Neckarhalle die drei Bewerber kennenlernen und ihnen Fragen stellen. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

