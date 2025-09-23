Die Ruhebäume sind bereits ausgewählt
Informative Wanderung: Die ersten Bestattungen auf dem Waldfriedhof sollen im ersten Halbjahr 2026 erfolgen.
Buchen. (rüb) Sich heute schon den Baum aussuchen, neben dem man eines fernen Tages seine ewige Ruhe findet – für einige eine schöne Vorstellung. Aber leider nicht realistisch, zumindest wenn der Buchener Waldfriedhof die letzte Ruhestätte werden soll. Die Belegung des rund drei Hektar großen Areals soll nämlich Stück für Stück erfolgen und nicht nach speziellen Wünschen der Verstorbenen. Ein
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+