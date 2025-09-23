Dienstag, 23. September 2025

Plus Buchener Waldfriedhof

Die Ruhebäume sind bereits ausgewählt

Informative Wanderung: Die ersten Bestattungen auf dem Waldfriedhof sollen im ersten Halbjahr 2026 erfolgen.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 58 Sekunden
Anlässlich der Deutschen Waldtage hatte die Stadt zu zwei Wanderungen eingeladen. Revierförster Hermann Fischer informierte über den neuen Waldfriedhof. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Sich heute schon den Baum aussuchen, neben dem man eines fernen Tages seine ewige Ruhe findet – für einige eine schöne Vorstellung. Aber leider nicht realistisch, zumindest wenn der Buchener Waldfriedhof die letzte Ruhestätte werden soll. Die Belegung des rund drei Hektar großen Areals soll nämlich Stück für Stück erfolgen und nicht nach speziellen Wünschen der Verstorbenen. Ein

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
