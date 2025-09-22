Montag, 22. September 2025

zurück
Buchen/Walldürn

Drei Schulen waren Ziel von Einbrechern

Die Täter hebelten Türen oder Fenster auf. Was gestohlen wurde, ist unklar.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 16:50 Uhr 25 Sekunden
Die ​Auerberg-Werkrealschule Walldürn. Foto: Auerberg-Werkrealschule

Buchen/Walldürn. (pol) In der Nacht auf Samstag wurde in drei Schulen in der Region eingebrochen. Ziel der bislang unbekannten Einbrecher wurden die Wimpinagrundschule in im Dr.-Fritz-Schmitt-Ring in Buchen, die Nachbarschaftsgrundschule in der Thingstraße Götzingen sowie die Werkrealschule im Theodor-Heuss-Ring in Walldürn.

Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln von Türen und Fenstern sowie durch Einschlagen einer Fensterscheibe in die Schulen. Im Inneren der Gebäude wurden jeweils mehrere Räume auf der Suche nach wertvollen Gegenständen durchwühlt.

Was genau entwendet wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. In allen drei Einbrüchen hat das Polizeirevier Buchen die Ermittlungen aufgenommen.

Info: Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen an die Polizei, Telefon 06281/9040.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.