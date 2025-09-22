Buchen/Walldürn. (pol) In der Nacht auf Samstag wurde in drei Schulen in der Region eingebrochen. Ziel der bislang unbekannten Einbrecher wurden die Wimpinagrundschule in im Dr.-Fritz-Schmitt-Ring in Buchen, die Nachbarschaftsgrundschule in der Thingstraße Götzingen sowie die Werkrealschule im Theodor-Heuss-Ring in Walldürn.

Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln von Türen und Fenstern sowie durch Einschlagen einer Fensterscheibe in die Schulen. Im Inneren der Gebäude wurden jeweils mehrere Räume auf der Suche nach wertvollen Gegenständen durchwühlt.

Was genau entwendet wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. In allen drei Einbrüchen hat das Polizeirevier Buchen die Ermittlungen aufgenommen.

Info: Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen an die Polizei, Telefon 06281/9040.