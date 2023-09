Buchen/Mosbach (rüb) Weil er seinen Mitbewohner am Ende eines Trinkgelages zweimal mit dem Messer in den Rücken gestochen hat, muss ein 29-jähriger Ukrainer wegen gefährlicher Körperverletzung für drei Jahre ins Gefängnis. Sein 41-jähriger Kontrahent – ein Landsmann – erlitt bei der Tat am 17. Februar in einer Flüchtlingsunterkunft in Buchen lebensgefährliche Stichwunden. Der Tatvorwurf lautete versuchter Totschlag.

Das Schwurgericht des Landgerichts Mosbach unter dem Vorsitz von Dr. Barbara Scheuble sah es jedoch nicht als erwiesen an, dass der 29-Jährige mit einem Tötungsvorsatz gehandelt hat. Für den Anklagen sprach auch sein Verhalten nach der Tat und dass er mit rund 3 Promille unter starken Alkoholeinfluss stand.