Buchen. (rüb) Buchen feiert – und wie! Ein ganzes Jahr langt begeht die Stadt zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2024 das Doppeljubiläum "1250 Jahre Buchen" und "50 Jahre neue Stadt Buchen". Nach dem offiziellen Auftakt des Jubiläumsjahres mit dem Festakt am Mittwoch, 28. Juni, wartet bereits am Wochenende darauf der absolute Höhepunkt des Veranstaltungsreigens: das "Altstadtfeschd".

Das Motto an Festwochenende, 1. und 2. Juli, lautet "Do wackelt di Gass" – Buchemer Altstadtfeschd mit viel Musik und Tanz". Buchener Bands, darunter europaweit bekannte wie "Café del Mundo", aber auch Nachwuchstalente, sorgen am Samstag auf zwei Bühnen gleichzeitig für ausreichend Stimmung – von Schlager bis Rock ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. So können die Musikfreunde während des Abends nach Lust und Laune zwischen den Locations wechseln und weiterfeiern. Bands und Musiker wie "Return United", "Acoustic Open", "Singing Club", "Zwibbelklub 2.0", "Die Freunde – Frank Cordes & Hansi Süssenbach", "Café del Mundo" und die "Music Monks" sind am Start.

Am Sonntag wird auf den Bühnen eine bunte Zusammenstellung aus Musik- und Tanzeinlagen der Buchener Vereine und Gruppen geboten.

Außerdem dürfen sich die Besucher das Wochenende über auf einen Mittelaltermarkt und Kunsthandwerkermarkt freuen. Rund um den Museumshof, die Pfarrgasse und die Haagstraße wird dabei so einiges geboten: viele Handwerks- und Verkaufsstände, historisches Lager im Museumshof, historischer Tanz und Feuershow, Ritterkampf auf der Wiese des "Schwanen"-Biergartens, historisches Kinderkarussell, Armbrustschießen, Wappenmalen und viele weitere Attraktionen für Kinder.

Darüber hinaus wird am Sonntagnachmittag der Startschuss für das digitale Kinderrathaus im Buchener Rathaus fallen. Den Abschluss des Festwochenendes bildet ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Wimpinaplatz.

Für das leibliche Wohl der Besucher während des Wochenendes sorgen die Buchener Gastronomen mit einer vielfältigen Auswahl an Speisen sowie einer große Getränkeauswahl, die von klassischen Softgetränken bis hin zu Cocktails und dem Jubiläumsbier reicht.

Das Programm