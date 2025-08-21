Buchen. (pm) Die Odenwaldstadt Buchen hat sich in den letzten Jahren mit ihrem "Projekt99" (Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop-Breakdance) als Teil des TSV 1863 regelrecht zu einem Leistungszentrum für eine erfolgreiche Hip-Hop- und Breakdance-Tanzkultur entwickelt und sich so national und international Anerkennungen und Auszeichnungen ertanzt.

Bereits 2013 wurde die Gruppe