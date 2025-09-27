Wie geht's mit dem Glasfaser-Ausbau in der Stadt weiter?
Das wird Thema im Rat. Wird die neue Technik in Buchen und Hainstadt angewandt?
Buchen. (rüb) Nachdem weiter völlig offen ist, wann – bzw. ob – die BBV den noch ausstehenden Glasfaserausbau in der Kernstadt und in Hainstadt in Angriff nimmt, hat sich die Stadtverwaltung nach Alternativen umgeschaut. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses wird das sogenannte Stufenschleif-Verfahren vorgestellt, das die
