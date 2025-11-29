Samstag, 29. November 2025

Weihnachtsmarkt in Hainstadt am 2. Adventswochenende

Rund um die Sport- und Mehrzweckhalle erwartet die Besucher ein stimmungsvoller Markt mit zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten.

29.11.2025 UPDATE: 29.11.2025 04:00 Uhr 30 Sekunden
Symbolfoto: Harald Tittel/dpa

Hainstadt. (pm) Der Bürgerverein Hainstadt freut sich, am Wochenende vom Samstag, 6. Dezember, und Sonntag, 7. Dezember, zum vierten Hainstadter Weihnachtsmarkt einzuladen.

Er öffnet seine Tore am Samstag von 16 bis 19 Uhr (Außenbereich bis 22 Uhr) und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Rund um die Sport- und Mehrzweckhalle erwartet die Besucher ein stimmungsvoller Markt mit zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten.

In der Halle wird an beiden Tagen Kaffee und Kuchen angeboten sowie Bastelaktionen für Kinder; außerdem präsentieren im Foyer der Halle einige lokale Kunsthandwerker ihre Arbeiten und laden zum Stöbern ein.

Für stimmungsvolle Momente sorgt der Musikverein am Samstag um etwa 17 Uhr; sonntags gestalten die Grundschule Hainstadt um 16.30 Uhr und der Singkreis Franziskus um 17 Uhr das Programm mit ihren Beiträgen. Zu dieser Zeit hat sich auch der Nikolaus angekündigt und wird die kleinen Gäste erfreuen.

