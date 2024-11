Von Rüdiger Busch

Buchen. Die Freunde des Buchener Weihnachtsmarktes dürfen sich freuen: In diesem Jahr lockt der Budenzauber in der Marktstraße sogar einen Tag länger als üblich: Mit der erstmals angebotenen "After-Work-Party" am Donnerstag, 28. November, ab 17.30 Uhr beschreitet die Stadt Neuland.

Ansonsten warten auf die Besucher bis Sonntag, 1. Dezember, zwischen Stadtturm und Altem Rathaus viel Bewährtes: 31 Stände und die einmalige Atmosphäre locken zum gemütlichen Weihnachtsmarktbummel bei Lichterglanz und Glühweinduft. Ebenso gibt es wieder bunt geschmückte Weihnachtsbäume der Kindergartenkinder in der Innenstadt zu bestaunen.

Karoline Gramlich von der Stadtverwaltung und Melanie Haag, Vorsitzende der Aktivgemeinschaft, stellten der RNZ das Programm am Mittwoch vor. Neben den Klassikern wie Glühwein, Punsch, Bratwurst und Waffeln werden auch Buchener Gastronomen mit ihren Spezialitäten vertreten sein.

Außerdem bieten viele gemeinnützige Vereine und Organisationen ihre handgemachten Produkte zum Verkauf an. Daneben werden auf der Aktionsbühne vor dem Alten Rathaus vertraute weihnachtliche Melodien von Musik- und Tanzgruppen aus dem Buchener Stadtgebiet und darüber hinaus zu hören sein.

Mit einem Karussell, Weihnachtsgeschichten, Bastelaktionen und Sprechstunden beim Nikolaus kommen auch die Kinder auf ihre Kosten. Die Öffnungszeiten: Donnerstag von 17.30 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

After-Work-Party am Donnerstag

Gestartet wird dieses Jahr erstmalig bereits am Donnerstag, mit einer After-Work-Party (17.30 bis 22 Uhr). "Wir möchten damit vor allem auch Firmen ansprechen", verdeutlicht Karoline Bichler, und Melanie Haag ergänzt: "Die After-Work-Party kann eine schöne Ergänzung zur Firmen-Adventsfeier sein." Aber auch Freundeskreise, Vereine und Einzelpersonen werden bei Glühwein und Live-Musik von "Rusty Move" bestens unterhalten. Der Großteil der Standbetreiber wird beim Frühstart am Donnerstag schon dabei sein.

Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt traditionell am Freitag, 29. November, um 10.30 Uhr durch Bürgermeister Roland Burger und die Vorsitzenden der Aktivgemeinschaft auf der Aktionsbühne. Für musikalische Umrahmung sorgt die Jugendkapelle zusammen mit den Kindergartenkindern der Kernstadt. Außerdem wartet der Nikolaus mit einer kleinen Überraschung.

Im Marstall (Belz’sches Haus in der Haagstraße) wird am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus Kaffee und Kuchen angeboten. Außerdem gibt es eine Spiel- und Bastelecke. Zu einer kostenlosen weihnachtlichen Stadtführung lädt die Stadt am Samstag von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag von 15 bis 17 Uhr ein. Treffpunkt ist am Platz am Bild vor der Tourist-Info. Mit stimmungsvollen Laternen wird die Altstadt erkundet. Dabei erzählt die erfahrene Stadtführerin weihnachtliche Geschichten.

Glühweinparty am Samstag

Die Glühweinparty mit der Band "Bongaz" findet am Samstag ab 19.30 Uhr vor dem Alten Rathaus statt. Der bekannte Moderator Martin Pfeffer vom Mannheimer Radiosender Rock FM ist wieder dabei. Mit Klassikern und modernen Songs sorgen die "Bongaz" für beste Stimmung. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag gastiert das Puppentheater "Putschenelle" um 15 Uhr mit dem Stück "Au zwick, Weihnachtsmann und fieser Räubertrick" in der Stadtbücherei. Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr findet eine kostenlose Sonderführung im Bezirksmuseum statt.

"Nacht der Lichter"

Während des Weihnachtsmarktes organisiert die Kolpingsfamilie anlässlich ihres 160-jährigen Bestehens von Freitag bis Sonntag die "Nacht der Lichter" in der Kirche St. Oswald. Hunderte Kerzen beleuchten an diesen Abenden die Kirche und regen zum Nachdenken, Erinnern und Besinnen an.

Die Buchener Fachgeschäfte in der Innenstadt haben während des Weihnachtsmarktes am Freitag und Samstag bis 20 Uhr geöffnet und warten in dieser Zeit mit einer Fülle von Geschenkideen auf die Besucher. Auch die beliebte Buchener Christbaumkugel gibt es wieder.

Passend zum Weihnachtsbummel in stimmungsvollem Ambiente findet die Aktion "Freie Fahrt zum Weihnachtsmarkt" mit dem Stadtbus statt, sodass die Besucher kostenfrei auf den Weihnachtsmarkt sowie über die komplette Adventszeit hinweg in die Innenstadt fahren können. Die Aktion gilt vom 29. November bis 24. Dezember jeden Mittwoch, Freitag und Samstag.

Kunsthandwerkermarkt am 2. Advent

Nach dem Weihnachtsmarkt ist in Buchen traditionell vor dem Kunsthandwerkermarkt. Am zweiten Adventswochenende findet der traditionelle Kunsthandwerkermarkt wieder in der Stadthalle statt.

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke, darunter kreatives Schmuckdesign, extravagante Mode, handgemachte Kunstwerke und adventliche Floristik. Der Kunsthandwerkermarkt ist am 7. und 8. Dezember von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Programmübersicht:

Donnerstag, 28. November

> 17.30 Uhr: After-Work-Party mit der Band "Rusty Move"

Freitag, 29. November

> 10.30 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarkts mit der Jugendkapelle der Stadt Buchen und den Kindergärten der Kernstadt

> 16 bis 17 Uhr: Vorführung einer Weihnachtsgeschichte von Schülerinnen und Schülern der Fachschule für Sozialpädagogik

> 17 bis 18 Uhr: Weihnachtslieder des Harmonikavereins "Akkordeana" Götzingen

> 18 bis 19 Uhr: Adventsmusik des Musikvereins Hettigenbeuern

> 19 bis 20 Uhr: musikalischer Ausklang mit der "BCH Bloos-Band"

Samstag, 30. November

> 14 bis 15 Uhr: Kinder- und Jugendzentrum TÜFF – "Hip Hop – Kinder zwischen 6 und 10 Jahre"

> 15 bis 16 Uhr: "Sprechstunde" beim Nikolaus auf der Bühne

> 16 bis 17 Uhr: festliche Klänge, gespielt vom Musikverein Götzingen

> 17 bis 18 Uhr: Weihnachtslieder mit dem Musikverein Rinschheim

> 18 bis 19 Uhr: Weihnachtsrock mit "Santa’s Acoustic Crew"

> 19.30 bis 22 Uhr: Glühweinparty mit der "Bongaz Band"

Sonntag, 1. Dezember

> 12 bis 13 Uhr: Tanzaufführung der Line-Dance-Gruppe des Mehrgenerationenhauses

> 13 bis 14 Uhr: Tanzaufführungen der Tanzschule Michaela Metz

> 14 bis 15 Uhr: Weihnachtslieder mit dem Musikverein Altheim

> 15 bis 16.30 Uhr: Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Buchen

> 16.30 bis 17.30 Uhr: weihnachtliche Lieder mit dem Musikverein Hettingen

> 17.30 bis 18.30 Uhr: weihnachtliches Abschlussprogramm mit der Musikkapelle Eberstadt