Rinschheimer Weihnachtsmarkt am Nikolaustag

29.11.2025 UPDATE: 29.11.2025 04:00 Uhr 19 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Rinschheim. (pm) Die festliche Zeit des Jahres ist wieder da, und was gibt es Schöneres, als sie gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt zu verbringen. Auch dieses Jahr wird es in Rinschheim rund um das Areal am Gemeindehaus einen Weihnachtsmarkt geben, und zwar am Samstag, 6. Dezember.

Ab 16 Uhr können die Besucher bei Glühwein, Punsch, Waffeln und vielen weiteren Leckereien die vorweihnachtliche Stimmung genießen und bei musikalischen Klängen die schönen Stände erkunden. Auch der Nikolaus kommt zu Besuch und wird allen Kindern eine kleine Freude bereiten.

