Von Susa Schweizer

Buchen. "One Night With" brachte das "USTA Soundsystem" nach Buchen. Sido – einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands – und DJ "Desue" bilden gemeinsam das "USTA Soundsystem" und brachten gute Musik und Stimmung nach Buchen und lieferten am Freitagabend ein weiteres Highlight im Veranstaltungskalender der Eventhall "Halli Galli" ab. Die Vorfreude auf einen derartig bekannten Act war sichtlich groß; die Menschen standen bis zur Straße unterhalb der Eventhall Schlange, um Sido zu sehen.

Ab 21 Uhr brachte abwechslungsreiche Musik schon vor dem ersehnten Auftritt die Menge zum Tanzen und Feiern. Im ausverkauften "Halli Galli" drängten sich die Menschen um 1 Uhr in den Bereich um die Bühne, um bei dem Auftritt von Sido dabei sein zu können.

Sido trat um halb zwei, begleitet von lautem Jubeln und Klatschen, auf die Bühne und begann sein knapp halbstündiges Programm, in dem er, unterstützt von DJ "Desue", mit neun seiner Songs die Menge zum Beben brachte. Immer wieder sangen Sido und DJ "Desue" zusammen mit dem Publikum Passagen aus seinen Songs und feierten mit ihnen zusammen.

Während des Auftritts versetzte Sido die Zuschauer ebenfalls in Nostalgie, als er eine Totenkopfmaske, die er zu Beginn seiner Karriere trug, aufsetzte. Neben den Songs "Mein Block" und "2002" sang Sido seine ebenso bekannten Hits "Bilder im Kopf", "Tausend Tattoos" und "Astronaut". Unter tosendem Applaus verabschiedete sich Sido mit einem letzten Hit.

Nach seinem Auftritt wurde die gute Stimmung von der feierlustigen Menge beibehalten, sodass es ein insgesamt gelungener Abend in der Eventhall "Halli Galli" war.