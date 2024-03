Buchen. (rüb) Die Notfallpraxis in Buchen, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) Ende Oktober quasi über Nacht vorübergehende dichtgemacht wurde, soll nun dauerhaft geschlossen bleiben. Dies teilte der CDU-Wahlkreisabgeordnete und Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Dienstag mit.

Der Minister nimmt in seiner Erklärung Bezug auf eine von der KVBW angekündigte Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung lag der RNZ am Dienstag nicht vor: Sie soll laut Pressestelle der Kassenärztlichen Vereinigung erst am heutigen Mittwoch veröffentlicht werden.

"Die durch die Kassenärztliche Vereinigung geplante Schließung der Notfallpraxis in Buchen ist die Höhe vom Gipfel", schreibt Hauk. "Eine Schließung verletzt nicht nur den Sicherstellungsauftrag einer ärztlichen Notfallversorgung, sondern lässt Menschen in unserer ländlichen Region hilflos zurück. Als Landtagsabgeordneter und Minister für den ländlichen Raum ist mir die medizinische Notfallversorgung eine Herzensangelegenheit. Ich habe deshalb den Sozialminister als oberste Aufsichtsbehörde der Kassenärztlichen Vereinigung direkt über deren verachtendes Handeln informiert und um Überprüfung des Vorgangs gebeten. Eine Schließung ist weder duldbar noch zumutbar!"

Die KVBW hatte Ende Oktober einen Notfallmaßnahmenplan verabschiedet und acht Notfallpraxen über Nacht geschlossen, darunter die in Buchen. Ausschlaggebend dafür war ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel. Das hatte entschieden, dass ein Zahnarzt, der als sogenannter "Pool-Arzt" im Notfalldienst der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg tätig ist, aufgrund dieser Beschäftigung der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Die möglichen Folgen des Urteils führten bei der KVBW zu dem Notfallmaßnahmenplan.

Die Notfallpraxis in Mosbach wird dagegen weiter betrieben. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei Notfällen, wie Herzinfarkt, Schlaganfall und schweren Unfällen, ist auch weiterhin der Rettungsdienst unter Telefon 112 zu alarmieren.