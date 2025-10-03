Neue Kirchengemeinde Bauland-Odenwald nimmt die Arbeit auf
Auch die Pfarreien werden zusammengelegt. Das Leitungsteam will vor allem für die Menschen "präsent sein".
Von Rüdiger Busch
Buchen. Neuer Name, neue Struktur, neues Leitungsteam: Aus den fünf Kirchengemeinden im Mittelbereich Buchen wird zum 1. Januar 2026 die Römisch-Katholische Kirchengemeinde Bauland-Odenwald, bestehend aus insgesamt 33.672 Katholikinnen und Katholiken. Statt bislang 29 Pfarreien in 56 Orten gibt es dann nur noch eine – die Pfarrei St. Oswald Buchen. Drei
