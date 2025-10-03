Freitag, 03. Oktober 2025

Neue Kirchengemeinde Bauland-Odenwald nimmt die Arbeit auf

Auch die Pfarreien werden zusammengelegt. Das Leitungsteam will vor allem für die Menschen "präsent sein".

03.10.2025 UPDATE: 03.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 27 Sekunden
Sie stehen der neuen Kirchengemeinde vor (v. l.): Pfarrer Christian Wolff, Alexandra Blaschek, Pfarrer Frederik Reith, Philipp Teichmann und Christoph Helke. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Neuer Name, neue Struktur, neues Leitungsteam: Aus den fünf Kirchengemeinden im Mittelbereich Buchen wird zum 1. Januar 2026 die Römisch-Katholische Kirchengemeinde Bauland-Odenwald, bestehend aus insgesamt 33.672 Katholikinnen und Katholiken. Statt bislang 29 Pfarreien in 56 Orten gibt es dann nur noch eine – die Pfarrei St. Oswald Buchen. Drei

