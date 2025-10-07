Dienstag, 07. Oktober 2025

Mit neuer Technik zum Glasfaser-Anschluss?

Stadt Buchen prüft Zusammenarbeit mit Fiber Europe in Hainstadt und der Kernstadt. Es geht dabei um das kostengünstigere Stufenschleif-Verfahren.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 17:30 Uhr 2 Minuten, 52 Sekunden
Statt aufwendig große Gräben auszuheben (l.), möchte Fiber Europe die Glasfaser kostengünstig in die Fahrbahn legen (r.). Fotos: rüb/Fiber Europe

Von Rüdiger Busch

Buchen. Ob die Breitbandversorgung Deutschland (BBV) die beiden noch ausstehenden Buchener Stadtteile – die Kernstadt und Hainstadt – jemals mit Glasfaser versorgen wird, steht in den Sternen. Die Stadtverwaltung ist auf jeden Fall skeptisch, da sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen massiv verschlechtert haben.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
