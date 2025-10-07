Mit neuer Technik zum Glasfaser-Anschluss?
Stadt Buchen prüft Zusammenarbeit mit Fiber Europe in Hainstadt und der Kernstadt. Es geht dabei um das kostengünstigere Stufenschleif-Verfahren.
Von Rüdiger Busch
Buchen. Ob die Breitbandversorgung Deutschland (BBV) die beiden noch ausstehenden Buchener Stadtteile – die Kernstadt und Hainstadt – jemals mit Glasfaser versorgen wird, steht in den Sternen. Die Stadtverwaltung ist auf jeden Fall skeptisch, da sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen massiv verschlechtert haben.
Möglicherweise gibt es für die