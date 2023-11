Bürger haben erhebliche Bedenken gegen "Zentralkläranlage"

Buchen-Hettigenbeuern. (Sch) Gibt es in einigen Jahren eine Zentralkläranlage der Stadt Buchen im Morretal, genauer gesagt in Hettigenbeuern? Die Stadt hat ein entsprechendes Strukturgutachten in Auftrag gegeben, und darüber wurde in der Ortschaftsratssitzung in Hettigenbeuern informiert.

Das Interesse war mit 30 Zuhörern enorm. Sogar aus dem benachbarten Bayern, aus Zittenfelden,