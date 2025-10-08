Buchen. (rüb) Auch wenn die erhofften Effekte der Grundsteuerreform noch auf sich warten lassen, möchte Bürgermeister Burger aktuell nicht an der Gebührenschraube drehen, um mehr freue Bauplätze auf den Markt zu bringen, wie er im Gespräch mit der RNZ betont.

Wie viel mehr müssen Eigentümer freier Bauplätze in Buchen nach der Reform zahlen?

Sie zahlen – je nach