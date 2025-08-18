Buchen (pol/mün) Im Buchen kommt es am Montagabend zu einem größeren Brand. Nach Angaben der Polizei schlagen aus einem Firmengebäude in der Siemensstraße Flammen und es gibt es eine stärkere Rauchentwicklung. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Kurz nach 19 Uhr wurde die Bevölkerung über Warn-Apps informiert. In Hainstadt und in Hettingen sollen

Ort des Geschehens

Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen bleiben.

Lüftungen und Klimaanlagen sollen abgeschaltet werden.

Das betroffene Gebiet soll gemieden werden.

Update: Montag, 18. August 2025, 19.21 Uhr