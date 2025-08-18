Montag, 18. August 2025

zurück
Buchen

Firmengebäude brennt - Fenster und Türen schließen (Update)

Größerer Einsatz in der Siemensstraße. Behörden warnen die Bevölkerung.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 18:38 Uhr 19 Sekunden
Archivfoto: Priebe

Buchen (pol/mün) Im Buchen kommt es am Montagabend zu einem größeren Brand. Nach Angaben der Polizei schlagen aus einem Firmengebäude in der Siemensstraße Flammen und es gibt es eine stärkere Rauchentwicklung. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Kurz nach 19 Uhr wurde die Bevölkerung über Warn-Apps informiert. In Hainstadt und in Hettingen sollen

Ort des Geschehens
  • Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen bleiben.
  • Lüftungen und Klimaanlagen sollen abgeschaltet werden.
  • Das betroffene Gebiet soll gemieden werden.

Update: Montag, 18. August 2025, 19.21 Uhr

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.