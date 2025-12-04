Hettingen. (rüb) Dieser vorweihnachtliche Markt ist etwas ganz Besonderes: Rund um die wunderschön beleuchtete Kirche St. Peter und Paul fand im vergangenen Jahr die gelungene Premiere des "Heddemer Adventsmarktes" statt.

Auch bei der zweiten Auflage am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Dezember, (zweites Adventswochenende) setzen die Verantwortlichen auf das bewährte Erfolgsrezept, das um die eine oder andere Neuerung bereichert wird. Veranstaltet wird der Adventsmarkt vom Gemeindeteam, von der Kolpingsfamilie, der Frauengemeinschaft sowie der Ortsverwaltung und den örtlichen Vereinen.

Eingeleitet wird das Marktwochenende am Freitag, 6. Dezember, um 16.30 Uhr mit der Nikolausfeier der Kolpingsfamilie im Heinrich-Magnani-Haus. Dieser schließt sich die Fackelwanderung an. Anschließend gibt es Glühwein sowie Bratwurst mit Brötchen.

Am Samstag, 6. Dezember, ist der Adventsmarkt von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung mit Pater Daison findet um 14 Uhr statt. Die Kinder des Kindergartens St. Odilia singen Adventslieder, und der Nikolaus kommt zu Besuch.

Um 14.30 Uhr schließt sich eine kindgerechte Kirchenführung an. Im Anschluss laden die Ministranten zum Plätzchenbacken im Heinrich-Magnani-Haus ein. Um 17 Uhr findet in der Kirche ein Adventsimpuls der Frauengemeinschaft statt. Das Programm am Samstag endet um 19 Uhr mit einem offenen Adventssingen in der Kirche.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Marktbetrieb ist von 12 bis 20 Uhr. Das Programm startet um 14 Uhr mit einer Kirchenführung für Erwachsene, gefolgt von den beliebten "Heddemer Gschichdli" im Heinrich-Magnani-Haus. Um 16 Uhr spielt an den Ständen der Musikverein und um 17.30 Uhr lädt die Gruppe "Lebensfarben" aus Tauberbischofsheim zu einem Benefizkonzert zum Thema "Eine wunderbare Welt" in die Kirche ein.

Ein besonderer Anziehungspunkt des Adventsmarkts ist eine Krippenausstellung im hinteren Bereich der Kirche. 18 Krippen des Sammlers Klaus Burdack aus Sindolsheim werden gezeigt. Zudem gibt es zwischen den einzelnen Programmpunkten in der Kirche mehrere besinnliche Angebote im vorderen Bereich vor dem Altar.

An beiden Tagen warten auf die Besucher kulinarische Köstlichkeiten in den Holzhäuschen rund um die Kirche – vom Wildschwein-Burger über Champignons in Knoblauchsoße bis zu Flammkuchen. An den weiteren Ständen gibt es Deko-Ideen, Selbstgebasteltes und Kunsthandwerk.

Im "Advents-Café" im Heinrich-Magnani-Haus warten Kaffee und adventliche Kuchenspezialitäten auf die Besucher. An der Feuerschale zwischen Kirche und Heinrich-Magnani-Haus wird Stockbrot gebacken, und im "Krippen-Pavillon" werden zweimal täglich (jeweils um 15 und um 16.30 Uhr) Märchen und Adventsgeschichten erzählt.