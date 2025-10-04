Ex-Vizekanzler Müntefering ruft zur wehrhaften Demokratie auf
"Müssen alles für eine stabile Demokratie tun": Der ehemalige SPD-Vizekanzler Franz Müntefering war am Donnerstag zu Gast in Buchen
Von Adrian Brosch
Buchen. "Demokratie heute, der Anfang vom Ende?": Eine packende Frage, die am Donnerstag auf ebenso packende Weise mit Leben erfüllt wurde – die Veranstaltung zur "langen Nacht der Demokratie", von der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Initiative "Herz statt Hetze" organisiert, erwies sich als Aufruf zum Mitmachen für eine wehrhafte Demokratie und den
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+