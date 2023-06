"Der wohl Beliebteste meiner Whiskys ist der Grünkern-Whisky. Außerdem stelle ich noch einen Rotschild- und einen Winterhauch-Whisky her. Alle drei Sorten werden jeweils fünf Jahre lang in großen Holzfässern gelagert. Wobei der Winterhauch sowohl fünf als auch zehn Jahre lange Lagerung hinter sich hat.

Um seiner Leidenschaft nachgehen zu können, musste Eugen Schmitt zu Beginn ein gewisses Risiko eingehen. "Da man den Whisky vor dem Verkauf erst einmal einige Jahre einlagern muss, weiß man am Anfang leider nicht, ob er sich überhaupt verkaufen lässt. Ich musste also Arbeit, Geld und Zeit in etwas investieren, von dem ich erst Jahre später wusste, ob es von den Leuten gar angenommen wird", berichtet der Brennereibesitzer.

Einbach. Eine Tradition, die in Eugen Schmitts Familie schon über Generationen hinweg reicht: das Brennen von Schnaps. 1908 erwarb der Urgroßvater des leidenschaftlichen Whiskybrenners, Wilhelm Münch das Brennrecht und errichtete im Keller eines Wohnhauses in Einbach die Räume für eine zukünftige Brennerei. Von diesem Zeitpunkt an war die Brennerei im Familienbesitz. Im Jahr 2008 wurden die Räume dann vollständig renoviert, bis dato wurden die originalen Brenngeräte genutzt.

Von Hannah Störzer

Einbach. Eine Tradition, die in Eugen Schmitts Familie schon über Generationen hinweg reicht: das Brennen von Schnaps. 1908 erwarb der Urgroßvater des leidenschaftlichen Whiskybrenners, Wilhelm Münch das Brennrecht und errichtete im Keller eines Wohnhauses in Einbach die Räume für eine zukünftige Brennerei. Von diesem Zeitpunkt an war die Brennerei im Familienbesitz. Im Jahr 2008 wurden die Räume dann vollständig renoviert, bis dato wurden die originalen Brenngeräte genutzt.

Eugen Schmitt, begeisterter Whiskybrenner, erzählt von seiner Leidenschaft und dem Weg dahin. "Ich bin Landwirt mit Leib und Seele und dachte früher nie, dass ich einmal in einem anderen Berufsfeld tätig sein werde. 1991 wurde ich dann Busfahrer, und das ist seither auch mein Beruf. Dennoch wollte ich die Landwirtschaft nie komplett aufgeben", erklärt Schmitt.

"Ich habe im Laufe meines Lebens gemerkt, dass man nie ausgelernt hat und dass der Lebensweg nie von Anfang an ausgeschrieben ist. Deshalb bin ich heute auch Busfahrer und nicht wie früher gedacht für immer Landwirt geblieben", führt er weiter aus.

Um seiner Leidenschaft nachgehen zu können, musste Eugen Schmitt zu Beginn ein gewisses Risiko eingehen. "Da man den Whisky vor dem Verkauf erst einmal einige Jahre einlagern muss, weiß man am Anfang leider nicht, ob er sich überhaupt verkaufen lässt. Ich musste also Arbeit, Geld und Zeit in etwas investieren, von dem ich erst Jahre später wusste, ob es von den Leuten gar angenommen wird", berichtet der Brennereibesitzer.

Doch die Arbeit zahlte sich aus. Denn wie Eugen Schmitt erzählt, ist sein Whisky äußerst beliebt bei seinen Käufern. Daher war für ihn schon nach kurzer Zeit klar, dass er verschiedene Sorten herstellen müsse. "Die Menschen haben grundlegend verschiedene Geschmäcker. Manche mögen es zum Beispiel, wenn der Whisky etwas torfiger schmeckt, andere eben nicht. Um der breiten Masse gerecht zu werden, entschied ich mich dafür, drei verschiedene Sorten auf den Markt zu bringen", erklärt Schmitt seine Arbeit.

Foto: Störzer

"Der wohl Beliebteste meiner Whiskys ist der Grünkern-Whisky. Außerdem stelle ich noch einen Rotschild- und einen Winterhauch-Whisky her. Alle drei Sorten werden jeweils fünf Jahre lang in großen Holzfässern gelagert. Wobei der Winterhauch sowohl fünf als auch zehn Jahre lange Lagerung hinter sich hat.

Denn je länger man wartet, desto zärtlicher schmeckt er. Genaugenommen sind es dann also vier verschiedene Sorten." Alle verschiedenen Sorten seien erstmals letztes Jahr gemeinsam auf dem Markt gewesen.

Da das Brennen von Alkohol nicht Eugen Schmitts Hauptberuf ist, muss er seine freie Zeit für seine Begeisterung aufbringen. Das stört ihn jedoch nicht. "Ich beschäftige mich sehr gerne mit dem Whisky. Natürlich muss ich meine Wochenenden und Urlaubstage dafür aufopfern. Das stört mich jedoch keineswegs, wenn ich am Ende das Produkt in meinen Händen halten kann", erzählt Schmitt stolz.

Ebenso teilte er mit, dass die Herstellung des Whiskys über mehrere Tage hinweg andauert. Der Weg von den puren Grünkernen bis hin zum Grünkern-Whisky ist also ein langer Prozess, ganz abgesehen von den vielen Jahren der Lagerung. Für ihn blieben aber die positive Resonanz und die zufriedenen Kunden als Motivation, immer weiterzumachen.

Eugen Schmitt besucht regelmäßig Märkte, um seinen Whisky zu verkaufen. "An Markttagen unterstützt mich meine Frau immer. Alles andere mache ich jedoch ganz alleine und das gefällt mir auch so", führt er aus.

Auch in diesem Jahr ist er wieder auf Märkten vertreten. Termine sind der 18. Juni in Eschelbronn, der 24. September in Neckargemünd, der 22. Oktober in Obrigheim und der 10. Dezember in Strümpfelbrunn.

Nun bleibt jedoch die Frage offen, woher der Name "Berberische Rosenbrennerei" stammt. Hierfür hat Schmitt eine ganz einfache Erklärung: "Jahre bevor mein Urgroßvater die Kellerräume einrichtete, erstand ein Mann namens Franz Berberig die ehemaligen Gutsgebäude. Vier Jahre später entstand dort die Wirtschaft ,Zur Rose‘. Der Name der heutigen Brennerei erinnert also an Franz Berberig und an den Vorreiter der Brennerei, den Gasthof, und erklärt somit den historischen Hintergrund."

Auch das SWR fand schon Gefallen an dem leidenschaftlichen Whiskybrenner und hat ihn deshalb Ende letzten Jahres besucht. Die Dreharbeiten fanden im Zuge der Sendung "Expedition in die Heimat" statt.

Info: Die Sendung des SWR wurde unter dem Titel "Wandern im Naturpark Neckartal Odenwald" im Fernsehen ausgestrahlt. Der Filmbeitrag kann kostenlos in der SWR-Mediathek angeschaut werden.