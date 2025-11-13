Eberstadter Straße wegen Bauarbeiten gesperrt
Der Umbau der Bushaltestelle und die Sanierung der Gehwege laufen. Auch Fußgänger sind betroffen.
Buchen. (rüb) Seit Mitte Oktober laufen die Arbeiten für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle in der Eberstadter Straße, Höhe Dr.-Fritz-Schmitt-Ring. Dabei wird auch der Gehweg im dortigen Bereich saniert.
Während die Baustelle bislang den Durchgangsverkehr kaum tangierte, wird sich dies nun ändern: Wie die Stadt mitteilte, wird die Eberstadter Straße ab dem heutigen Donnerstag