Eberstadter Straße wegen Bauarbeiten gesperrt

Der Umbau der Bushaltestelle und die Sanierung der Gehwege laufen. Auch Fußgänger sind betroffen.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 53 Sekunden
Aufgrund der Bauarbeiten wird die Eberstadter Straße ab Donnerstag für den Verkehr voll gesperrt. Die Zufahrt zu Hallenbad und Schulzentrum ist dann nicht mehr möglich. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Seit Mitte Oktober laufen die Arbeiten für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle in der Eberstadter Straße, Höhe Dr.-Fritz-Schmitt-Ring. Dabei wird auch der Gehweg im dortigen Bereich saniert.

Während die Baustelle bislang den Durchgangsverkehr kaum tangierte, wird sich dies nun ändern: Wie die Stadt mitteilte, wird die Eberstadter Straße ab dem heutigen Donnerstag

