Buchen. (rüb) Seit Mitte Oktober laufen die Arbeiten für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle in der Eberstadter Straße, Höhe Dr.-Fritz-Schmitt-Ring. Dabei wird auch der Gehweg im dortigen Bereich saniert.

Während die Baustelle bislang den Durchgangsverkehr kaum tangierte, wird sich dies nun ändern: Wie die Stadt mitteilte, wird die Eberstadter Straße ab dem heutigen Donnerstag