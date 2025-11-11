Dienstag, 11. November 2025

Eberstadter Straße ab Donnerstag gesperrt

Der Verkehr wird umgeleitet, ÖPNV und Rettungsdienste können aber noch durch die Sperrung hindurch.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 18:15 Uhr 34 Sekunden
Archivfoto: schat

Buchen. (pm) Die Bushaltestelle in der Eberstadter Straße, Höhe Dr.-Fritz-Schmitt-Ring, wird derzeit barrierefrei umgebaut. Dabei erfolgt auch die Sanierung des dortigen Gehwegs. Aufgrund der Bauarbeiten wird die Eberstadter Straße in diesem Bereich im Zeitraum von Donnerstag, bis voraussichtlich Ende des Monats für den Verkehr voll gesperrt.

Der Verkehr wird über den Schafstallweg, die Bödigheimer Straße, die Amtsstraße und die Schüttstraße in beide Richtungen umgeleitet. Der ÖPNV sowie Rettungsdienste sind von der Sperrung ausgenommen. Die Zu- und Abfahrt in die beziehungsweise aus der St.-Rochus-Straße bleibt möglich.

Da sich der dortige Fußgängerüberweg im Baufeld befindet, wird dieser außer Betrieb genommen. Als Ersatz wird eine Bedarfsampel für Fußgänger eingerichtet. Die Zufahrt in den Dr.-Fritz-Schmitt-Ring ist während der Vollsperrung nicht möglich. Auf die umliegenden Parkmöglichkeiten muss daher ausgewichen werden. Die fußläufige Erreichbarkeit des Bereichs bleibt weiterhin gewährleistet.

