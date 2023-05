Buchen. (RNZ) Nach einer schweren Erkrankung ist am 5. Mai Dr. med. Ernst Keintzel verstorben. Er führte seine gynäkologische Praxis, die er 1981 in Buchen übernommen hatte, mit viel Engagement und Liebe zu seinem Beruf. Er spezialisierte sich auf die Mammadiagnostik. Im Jahr 1989 führte er in seiner Praxis die Mammographie ein und versorgte damit einen großen Teil des Neckar-Odenwald-Kreises.

