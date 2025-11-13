Donnerstag, 13. November 2025

zurück
Plus Buchen

Die letzten Flüchtlinge sind bereits ausgezogen

Die Modulanlage in der Schützenstraße wird Anfang Dezember abgebaut. Aktuell kommen mehr Ukraine-Flüchtlinge als Asylbewerber aus anderen Ländern.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 54 Sekunden
Nur zwei Jahre war die Flüchtlingsunterkunft in Betrieb. Nun steht sie leer und wird in Kürze abgebaut. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Deutlich schneller als ursprünglich geplant wurde das Kapitel "Flüchtlingsunterkunft in der Buchener Schützenstraße" nun geschlossen: Die letzten Bewohner sind bereits am 30. Oktober ausgezogen. Dies bestätigte das Landratsamt auf Nachfrage der RNZ.

Der Mietvertrag für die Container der Unterkunft in Buchen wurde zum 30. November gekündigt. Die Module sollen in der 49.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.