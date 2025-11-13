Buchen. (rüb) Deutlich schneller als ursprünglich geplant wurde das Kapitel "Flüchtlingsunterkunft in der Buchener Schützenstraße" nun geschlossen: Die letzten Bewohner sind bereits am 30. Oktober ausgezogen. Dies bestätigte das Landratsamt auf Nachfrage der RNZ.

Der Mietvertrag für die Container der Unterkunft in Buchen wurde zum 30. November gekündigt. Die Module sollen in der 49.