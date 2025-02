Hollerbach. (rüb) Ein Großaufgebot an Feuerwehrkameraden hat am frühen Sonntagmorgen ein brennendes Einfamilienhaus in der Franz-Wallischeck-Straße in Hollerbach gelöscht. Der Bewohner des Hauses konnte das Gebäude zum Glück selbst verlassen und blieb unverletzt. Das Wohnhaus wurde durch den Brand unbewohnbar. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf circa 150.000 bis 200.000

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote