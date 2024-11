Hettingen. (pm) Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, findet rund um die Kirche erstmals ein Adventsmarkt statt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr, samstags geht der Markt bis 21 Uhr, sonntags bis 20 Uhr. Das doppelte Jubiläumsjahr "1250 Jahre Hettingen" und "250 Jahre Kirche Hettingen" soll mit einem Adventsmarkt rund um die Kirche abgerundet werden. Ein kurzweiliges und unterhaltsames Programm erwartet die Gäste an beiden Tagen.

Am Samstag ist um 14 Uhr die Eröffnung am Kirchenportal, verbunden mit dem Besuch von Bischof Nikolaus. Daran schließen sich eine kindgerechte Kirchenführung und die Einladung der Minis zum Plätzchenbacken an. Um 17.30 Uhr findet in der Kirche eine adventliche Begegnung statt. Später ist Gelegenheit zu einem offenen Adventssingen.

Beim Gottesdienst um 9 Uhr am Sonntag feiert die Kolpingsfamilie Hettingen den Kolping-Gedenktag.

Das Programm des Adventsmarkt am Sonntag startet um 14 Uhr mit einer Kirchenführung für Erwachsene, gefolgt von "Heddemer Gschichtli" im Heinrich-Magnani-Haus. Um 16 Uhr spielt außen an den Ständen der Musikverein, und um 18 Uhr ist ein Friedensgebet zum Thema "Lichtblicke im Advent" in der Kirche.

An beiden Tagen warten auf die Besucher viele kulinarische Leckereien in den Holzhäuschen sowie Stände mit Kreativem zum Kaufen und Ausprobieren. Im Advents-Café im Magnani-Haus wird zum Aufwärmen Kaffee und Kuchen serviert. Ebenso wartet dort eine Bücherecke mit vielen interessanten Angeboten für Groß und Klein. An der Feuerschale zwischen Kirche und Magnani-Haus kann sich jeder ein Stockbrot backen und dabei gelegentlich einer Geschichte lauschen.

Dem Adventsmarkt geht am Freitag, 6. Dezember, um 16.30 Uhr die Nikolausfeier der Kolpingsfamilie mit anschließender Fackelwanderung voraus.

Der Adventsmarkt wird vom Gemeindeteam, der Kolpingsfamilie, der Frauengemeinschaft sowie der Ortschaftsverwaltung und Hettinger Vereinen organisiert. Alle Interessierten sind willkommen.