Buchen. (tra) 63 Schüler haben an Buchener Gymnasien das Abitur abgelegt.

> Helene-Weber-Schule

"Ich schaue in lachende Gesichter", freute sich Prüfungsvorsitzender Dr. Christian Mellwig von der Alber-Schweitzer-Schule Sinsheim als er am Donnerstagabend an der Helene-Weber-Schule 38 Abiturientinnen und Abiturienten zur bestandenen Prüfung gratulierte. "Das