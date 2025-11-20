Boxberg. (dpa/pol) Weil er Mitschülern gedroht haben soll, hat ein Schüler in der Umpfertalschule in Boxberg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Verbundschule sei nach dem Vorfall abgesperrt und geräumt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach ersten Erkenntnissen sprach ein jugendlicher Schüler gegen 11 Uhr Drohungen gegenüber Mitschülern und Bediensteten der Schule aus. Danach verließ er das Schulgelände in unbekannte Richtung. Die Schülerinnen und Schüler wurden von der alarmierten Polizei zu einem nahegelegenen Sportplatz gebracht und bis zum Ende des Einsatzes betreut.

Der Schüler wurde gegen 13.30 Uhr gefunden und festgenommen und muss sich jetzt für den Einsatz verantworten, sagte der Sprecher. Zu weiteren Details wie etwa dem Inhalt der Drohungen und dem Alter des verdächtigen Schülers äußerte sich die Polizei nicht.