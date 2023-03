Die Schautanz-Minis des FC Asbach (Trainerinnen: Marion Zirkler, Nadine Baue, Celine Winkler) zeigten dem Publikum Cinderellas Verwandlung vom Aschenputtel zur Prinzessin, die Junioren-Schautanzgruppe der FG "Fideler Aff" Walldürn tanzte mit ihren Schirmen durch Wind und Wetter (trainiert von Katrin Günther und Nadine Hänel). Später am Abend beeindruckten ihre etwas älteren Kolleginnen mit einer an Disneys "Mulan" angelehnten Choreografie samt aufwendigem Bühnenbild das Binauer Narrenvolk. Sarah Haas und Nadine Bauer hießen hier die tanzenden Trainerinnen. Von den erst 2020 gegründeten Siglinger Marktflecken begeisterte das junge ...

Da Corona personalmäßig auch an den Weffze nicht spurlos vorübergegangen ist, mussten die Zuschauer zwar auf das traditionelle Narrenschiff verzichten, kamen dafür aber in den Genuss, von den Mitgliedern des Elferrates mit Speis und Trank versorgt zu werden. Nach dem Absingen des Binauer Faschingshits "Karneval in Binau" stieg man ins Programm ein, das von Lokalmatadoren – in diesem Fall von der Minigarde der Weffze (trainiert von Tamara Hartmann) eröffnet und nach knapp vier Stunden von den Binemer "Schnoogebadschern" auch fulminant beendet wurde.

Stellvertretend richtete dessen Präsident auch die Grußworte an das "Geburtstagskind", wobei Geburtstagskind so etwas wie das Motto des Abends war: Ein Mitglied des FV "Freibier" Sulzbach feierte seinen Ehrentag in der Halle und wurde ebenso mit einem Ständchen bedacht wie eine Närrin aus Obergimpern, die per Live-Schalte die Ovationen entgegennahm, ehe Rainer Schwaderer, Präsident der Sattelbacher Ratze, nach dem Auftritt seiner Garde zum Mikro griff und ein "Happy Birthday" zu Ehren der Weffze anstimmte. Doch zurück zum Programm.

Binau. Ganz im Zeichen des Vereinsjubiläums stand die Prunksitzung der Binemer Weffze , mit der sich die Festhalle in Binau (endlich) wieder in einen Narrentempel verwandelte. Präsident Uwe Baumann führte gekonnt durch das vierstündige närrische Treiben, zu dem auch Abordnungen der Faschingsvereine aus Sulzbach, Möckmühl, Siglingen, Sattelbach, Waldmühlbach sowie vom Patenverein "Neckario" Neckarelz gekommen waren.

Von Christian Hafner

Traditioneller Gardetanz, gepaart mit Schautänzen und gewürzt mit zwei Portionen Männerballett, das waren die Zutaten für ein abwechslungsreiches Programm, bei dem auch Schunkelrunden und Polonaisen nicht fehlten und das so für einen kurzweiligen Abend sorgte.

Die Schautanz-Minis des FC Asbach (Trainerinnen: Marion Zirkler, Nadine Baue, Celine Winkler) zeigten dem Publikum Cinderellas Verwandlung vom Aschenputtel zur Prinzessin, die Junioren-Schautanzgruppe der FG "Fideler Aff" Walldürn tanzte mit ihren Schirmen durch Wind und Wetter (trainiert von Katrin Günther und Nadine Hänel). Später am Abend beeindruckten ihre etwas älteren Kolleginnen mit einer an Disneys "Mulan" angelehnten Choreografie samt aufwendigem Bühnenbild das Binauer Narrenvolk. Sarah Haas und Nadine Bauer hießen hier die tanzenden Trainerinnen. Von den erst 2020 gegründeten Siglinger Marktflecken begeisterte das junge Tanzmariechen Lea (Trainerin: Tamara Gebhardt) das Publikum ebenso wie die Juniorengarde (trainiert von Alexandra Kopp) mit karnevalistischem Tanzsport.

Die große Schautanzgruppe der FG Walldürn vermittelte tänzerisch, wie sich die Liebe des Lebens im Laufe der Zeit wandelt. Frisch der Juniorengarde entwachsen, tanzten auch hier die Trainerinnen Pia Schweitzer, Anne Künzig, Lena Günther und Svenja Geiger selbst mit. Souverän ließen sich die Mädels auch von einem Tonausfall nicht aus der Ruhe bringen, sondern tanzten einfach ohne Musik weiter – das gab Sonderapplaus.

Auch der FV "Freibier" Sulzbach war mit zwei Gruppen vertreten. Zunächst zeigte die Garde zu Rocksongs von AC/DC, Kiss & Co., was sie drauf hat (unter der Leitung von Ramona Szimon und Saskia Müller), bevor später die Schautanzgruppe mit 28 Tänzerinnen und Tänzern und inklusive Rollator zeigte, was bei Oma und Opa im Seniorenheim so los ist (trainiert von Svenja Nohe, Marielle Schreiweis und Anika Keller). Auch die Juniorengarde der Hausherren, trainiert von der Vorsitzenden Tamara Hartmann, bot noch einmal eine Kostprobe ihres Könnens.

"Chapeau" hieß es dann von Präsident Baumann für die Darbietung der Neckgarde aus Neckarelz, die sich ihren Tanz ohne Übungsleiter selbst erarbeitet hatte. Der bereits erwähnte Präsident der Sattelbacher Ratze, Rainer Schwaderer, mimte bei seiner Ratzengarde den Hahn bzw. Clown im Korb unter dem Motto "Jetzt geht’s los" (trainiert von Lena Jany und Melina Rosenbaum). Bevor die Stunde der Männerschautänze geschlagen hatte, hieß es nochmals "Einmarsch für die FG Fideler Aff Walldürn": Die von Anna-Lena Löhr und Mareike Bellinger angeleitete Prinzengarde wusste ebenso zu gefallen wie die beiden anderen Gruppen aus der Fastnachtshochburg.

Unter dem Motto "Leck mich am A..., ich bin der Bischof" zeigte das Männerballett der KG Neckario (inklusive mittanzendem Präsidenten), dass auch Männer die Hüften schwingen und Tänzer durch die Luft wirbeln können. Die von Sebastian Klaus trainierten Männer kamen um eine Zugabe nicht herum.

"Zugabe"-Rufe gab es auch beim letzten Tanzauftritt des Abends. Das Männerballett des OCV "d’Brückehossler" Obergimpern bewies unter dem Motto "80er Dance Movies" seine tänzerischen Fähigkeiten. Standing Ovations brachte ihnen die weltbekannte Hebefigur aus "Dirty Dancing" ein, die sie perfekt imitierten. Den lautstarken Abschluss des offiziellen Teils bildete die eingangs erwähnte Guggemusik, ehe Uwe Baumann mit dem letzten (offiziellen) Schlachtruf "Dreimal Binau Ahoi" die Tanzfläche freigab.